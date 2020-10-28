لعشاق مارفل .. المصري محمد دياب يخرج أحدث أعمالها

وقع الاختيار على المخرج المصري محمد دياب لتقديم أحدث مسلسلات شركة مارفل عن الأبطال الخارقين، وهو (فارس القمر - مون نايت)، بحسب ما نشره موقع (ديد لاين) في تقرير حصري عن هذا التعاون المشترك.









وبحسب التقرير، اختار دياب فريق العمل الدرامي ليصبح من بطولة أوسكار إسحاق، باعتباره شخصية مون نايت، والملقب بـ مارك سبيكتور، المرتزق الذي يعمل على سيارة بالأجرة ومقاتل اجير، ويقابل بعد ذلك جيك لوكلي المليونير المستهتر ، وأثناء عمل سبيكتور في مصر يلتقي عالم آثار ويكتشفان مقبرة فرعونية جديدة لإله القمر المصري خونشو.









ومن المقرر عرض هذا العمل التابع لشركة مارفل على منصة "ديزني بلاس"، ولكن لم يتضمن التقرير مصدر الخبر، وكذلك لم يؤكد أو ينفي دياب حتى الآن.









وكان محمد دياب اتخذ طريقه إلى العالمية، بمشاركة فيلمه "اشتباك" في "مهرجان كان السينمائي" عام 2016، ومن أبرز أعماله السابقة تأليف فيلم "الجزيرة" للفنان أحمد السقا، وإخراج فيلم 678، فمؤلف فيلم "طلق صناعي" ومسلسلي "طايع" و"السهام المارقة"، ويحضر دياب الآن لفيلمه الجديد "أميرة" الذي من المتوقع إطلاقه في عام 2021.