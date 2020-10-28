دفاعًا عن النبي.. تعليق لافتات"بنحبك يا رسول الله" فى نقابة محامين سوهاج

دشنت نقابة محامين سوهاج حملة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليق لافتات انتشرت بشوارع ومراكز المحافظة كتب عليها "بنحبك يا رسول الله".





جاء ذلك تزامنًا مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وتضامنًا من أعضاء النقابة مع الدولة في الرد على إساءة ايمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان في حفل تأبين المعلم صمويل باتي الذي قُطِع رأسه في أحد شوارع باريس؛ بسبب عرضه على تلاميذه رسومًا كاريكاتيرية مُسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتحدث بلهجة شديدة دون مُراعاة للمسلمين بتاتًا قائلًا: "لن نتخلى عن الرسوم وإن تقهقر البعض".





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ما أثار غضب المسلمين حول العالم، وتقول الدكتورة نجلاء طاهر، إحدى محاميات محافظة سوهاج، من أبناء مركز المراغة، إن هذه اللافتات ما هي إلا تعبير بسيط عن حبنا وانتمائنا لرسولنا الكريم خير خلق الله، كما أنه شيء طفيف نُعرب به عن استعدادنا الكامل المُتكامل للدفاع عن ديننا بشتى الطرق.



