أنيقة وجذابة.. شاهد إطلالة علا رشدي في اليوم السادس من مهرجان الجونة

حرصت الفنانة علا رشدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
تألقت علا رشدي على السجادة الحمراء بإطلالة بسيطة وجذابة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
اقرأ ايضا..
وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود وامسكت كلاتش صغيرا بنفس اللون، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات والمجوهرات العصرية المتناسقة مع ملابسها.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على رشدي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.
View this post on Instagram
From the red carpet of cinema in concert with Charlie Chaplin’s film “The Kid” What a wonderful treat! Thank you @elgounafilmfestivalofficial 😍🙏🙏 Styled by: @angie_neklawy Jumpsuit: @soha.murad Makeup: @farahelalfy Jewellery: @azzafahmy Hair: @malaksamy_1 @alsagheersalons Bag: @charleskeithofficial #GFF #GFF2020 #elgounafilmfestival