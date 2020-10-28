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مرأة

أنيقة وجذابة.. شاهد إطلالة علا رشدي في اليوم السادس من مهرجان الجونة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:00 م
علا رشدي
علا رشدي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة علا رشدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

تألقت علا رشدي على السجادة الحمراء بإطلالة بسيطة وجذابة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود وامسكت كلاتش صغيرا بنفس اللون، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات والمجوهرات العصرية المتناسقة مع ملابسها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على رشدي على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

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