AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

واقعة منذ شهرين.. تفاصيل فيديو اصطدام ميكروباص بدراجة نارية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:09 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح

نجحت الاجهزة الامنية فى كشف حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد سائقى الميكروباص بالإصطدام بدارجة نارية من الخلف بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية.

بالفحص تبين أن الحادث وقع بتاريخ 17/8/2020 بين إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" قيادة أحد المواطنين مقيم بمركز كفر صقر" ودراجة نارية قيادة مواطن مقيم بندر كفر صقر مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة النارية ووفاة شقيقه الذى كان يستقل الدراجة خلفه متأثرًا بإصابته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل قائد السيارة ، والتصريح بدفن جثة المتوفى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس مسن تسبب في قتل حفيده بالخطأ فى شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

وزير التعليم: الصحة العالمية طلبت فتح المدارس ولا خطورة من استكمال العام الدراسي

الصحة: تسجيل 153 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

قارنوا بين ميركل وماكرون.. فيديو للمستشارة الألمانية عن رأيها في حرية التعبير

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل

بسبب الشهامة.. بلطجية يشوهون وجه شاب بالغردقة بـ 17 غرزة ..صور

AdvertisementS

انتي معلمة.. لورديانا ترقص مع عمر كمال وحمو بيكا فى فيديو مثير|شاهد

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

جد رضيع طوخ: بنتي بريئة وجوزها طردها.. وهو فيه أمّ تموّت ضناها

تهدد أمن واستقرار المنطقة.. مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانًا شديد اللهجة حول الهجمات الإرهابية على السعودية

خبير: مركز التسوية استند إلى البند 43 في بطلان لائحة الزمالك

قارنوا بين ميركل وماكرون.. فيديو للمستشارة الألمانية عن رأيها في حرية التعبير

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على بطلان لائحة الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة

انقلاب أتوبيس مدارس في شارع مصطفى النحاس وتهشم سيارتين

«النيابة العامة» تأمر بحبس زوجين لاتهامهما بقتل رضيعهما عمدًا بتركه دون رعاية حتى وفاته

أناقة شياكة جرأة| 70 صورة على السجادة الحمراء في اليوم"6" من مهرجان الجونة..شاهد

إسلام صادق: وزير الرياضة حسم الجدل حول قرار مركز التسوية بخصوص لائحة الزمالك

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل

أجمل إطلالات سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة|شاهد

بفستان جرئ.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة مثيرة