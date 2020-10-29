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رياضة

حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة أسوان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه في مباراة أسوان والتي ستقام مساء اليوم، الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري :

محمود الزنفلى ، عمرو خليل ، محمود شعبان ، أسامة العزب ، مروان النجار ، محمد رجب ، صبرى رحيل ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، محمد راشد ، أحمد حجى ، محمد الصباحى ، مروان عطيه ، عبد الغنى محمد ، عادل نيمار ، يوسف حسن ، محمد كامل ، بلال محمد . 

ويأمل حسام حسن في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية وقبل انطلاق الموسم المقبل من أجل المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير الثغر.

وفي سياق آخر دخل مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على خط المفاوضات من جديد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة وفقا لتوجيهات حسام حسن المدير الفني للفريق الأول .

كان ذلك لتعويض غياب أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري والمقرر عودته لناديه السابق بنهاية الموسم الحالي.

ويأمل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن في التعاقد مع بعض الصفقات السوبر لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع حسام عاشور كابتن الأهلى السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر. 

ووقع  حسام عاشور على عقود الانضمام  للاتحاد السكندرى فى وجود محمد مصيلحى رئيس النادى وحسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإداري.

وينتظر حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري مواجهة نادية السابق "الأهلي "، في أول لقاء يجمع بينهما في قبل نهائي كأس مصر في أواخر نوفمبر المقبل حال تخطى الأهلى نادى أبو قير عقب الانضمام بصفة رسمية لصفوف زعيم الثغر.

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