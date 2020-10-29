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أخبار العالم

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد الالتزام بدعم السودان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:33 ص
صدى البلد
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أكد نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كابونييه، التزام اللجنة باستمرار دعمها ومساعدتها للسودان خاصة في المناطق الأكثر ضعفا، والتي يصعب الوصول إليها ومدها بالمساعدات الطبية والدعم الزراعي والغذائي.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان مساء أمس، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحث مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوضع الإنساني في السودان، وتقديم المساعدات الطبية والزراعية والغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأكد كابونييه، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن اللجنة ستدعم السلطات السودانية في توفير الاحتياجات الأساسية، كما عبر عن امتنان اللجنة لمنحها امكانية مواصلة نشر وتعزيز نشاطاتها الإنسانية في السودان حتى العام المقبل.

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