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مرأة

لتفادي أضرارها.. إليك كيفية تناول الحلوى بأمان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

تحتوي حلاوة المولد على كمية كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية إليك نصائح لتفادي أضرار حلاوة المولد  وكيفية تناول الحلوى بأمان دون زيادة الوزن.

حلاوة المولد لها أضرار وفوائد ويعد أفضل وقت لتناول الحلوى في الصباح وتناول 100 جرام بالكثير في اليوم وعدم تناول الحلوى التي تحتوى على ألوان صناعية لأنها تضر بالجسم.

وفي هذا السياق كشف الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، عن الفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد حتي لا تتأثر صحتهم بالسلب، وتؤدي إلي العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحتهم، كان أبرزهم مرضى النقرس، القلب و الكوليسترول، السكر، السرطان، ومرضي السمنة أيضًا.

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وعن أبرز الأضرار التي تحدث للجسم عند الإفراط في تناول حلاوة المولد، وكان أهمها تسوس الأسنان وارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن والإصابة بالسمنة وارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول الضار الذي يؤثر على صحة القلب

تناول الحلوى بأمان

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يجب تناول حلاوة المولد مع شرب كمية كبيرة من الماء وممارسة الرياضة لحرق بعض السعرات الحرارية لأن 50 جرامًا من حلوى المولد فيها. 
- تناول حلاوة المولد بعد وجبة الإفطار بساعتين

على الجانب الآخر وفى حالة زيادة وزنك بعد تناول حلوى المولد  إليك كيف تتخلصي من الوزن الزائد عن طريق اتباع نظام غذائي صحي لمدة أسبوع يعتمد على تناول الخضراوات مع تقليل النشويات وزيادة البروتينات و تقليل تناول الفواكه واستبدالها بالخضروات مثل الجزر، الخيار، البروكلي، الخس و منع تناول السكر بأي شكل تمامًا لمدة أسبوع.

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