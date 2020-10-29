لتفادي أضرارها.. إليك كيفية تناول الحلوى بأمان

على الجانب الآخر وفى حالة زيادة وزنك بعد تناول حلوى المولد إليك كيف تتخلصي من الوزن الزائد عن طريق اتباع نظام غذائي صحي لمدة أسبوع يعتمد على تناول الخضراوات مع تقليل النشويات وزيادة البروتينات و تقليل تناول الفواكه واستبدالها بالخضروات مثل الجزر، الخيار،

البروكلي

، الخس و منع تناول السكر بأي شكل تمامًا لمدة أسبوع.