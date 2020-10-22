خبيرة تغذية تحذر من حلاوة المولد: السكر يقلل المناعة والملبن أعلى سعرات حرارية..فيديو

قالت مروة نوح، خبيرة التغذية العلاجية، إن حلاوة المولد لها أضرارا وفوائد وتتميز بان بها أصناف كثيرة وغنية بالدهون المفيدة والالياف والاوميجا 3، ولكن الفكرة فى أن سعراتها الحرارية كبيرة جدًا، موضحة أن برامج النحافة التى نعتمد عليها فى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية كحلوى مولد النبى.









وأضافت خبيرة التغذية العلاجية،خلال حديثها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الملبن من اعلى الحلويات سعرات حرارية وتصل إلى 1200 كالورى فى الـ100 جرام، ويليها البندقية والـ100 جرام سعراتها 1000 كالورى،

بينما الفولية الـ100 جرام تحتوى على 700 كالورى، ويليها بعد ذلك الفسدقية واللوزية، واقلهم سعرات حرارية هى الحمصية لنها تحتوى على أقل نسبة دهون.





وتابعت أن حرق الجسم مرتبط بالساعة البيولوجية فكلما تناولنا الحلوى فى الصباح يكون أفضل وتناول 100 جرام بالكثير فى اليوم، محذرًا من تناول الحلوى التى تحتوى على ألوان صناعية لأنها تضر بالجسم.













وأشارت، إلى أنه من المهم أن نهتم بمناعة الاطفال خاصة مع انتشار فيروس كورونا، مؤكدة ان معلقة السكر الواحدة تقلل مناعة الفرد ولذلك يجب تجنب تناول السكر واستبداله بالعسل وتناول البروتينات الصحية والابتعاد عن المقرمشات والمعلبات والطعام المحفوظ والتركيز على تناول الاسماك مرتين فى الاسبوع لأنها تعمل على زيادة المناعة.