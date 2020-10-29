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رياضة

جاساما يقترب من قيادة مباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد مرشح للنهائي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:14 م
بكاري جاساما
بكاري جاساما
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محمد السعيد
اقترب الجامبي بكاري جاساما من تولي القيادة التحيكيمة لمباراة الزمالك والرجاء المقرر لها، الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن بكاري جاساما هو الأقرب لقيادة مباراة الرجاء والزمالك بنصف نهائي دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة، أن المغربي رضوان جيد مرشح لإدارة نهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تأهل الزمالك على حساب الرجاء.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.

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