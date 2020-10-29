جاساما يقترب من قيادة مباراة الزمالك والرجاء.. ورضوان جيد مرشح للنهائي

وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت" المغربية، أن بكاري جاساما هو الأقرب لقيادة مباراة الرجاء والزمالك بنصف نهائي دوري الأبطال.

وأضافت الصحيفة، أن المغربي رضوان جيد مرشح لإدارة نهائي نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تأهل الزمالك على حساب الرجاء.

وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.





يذكر أن الفائز من الرجاء والزمالك، سيواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.