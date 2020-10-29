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تعليم

تعليم قنا تنفي وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين طلابها أو مدرسيها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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يوسف رجب

نفى الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ما تردد عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين تلاميذ أو مدرسين مدرسة ابتدائية بنطاق مركز قنا.

وأكد وكيل الوزارة التعليم بقنا، بأنه لا صحة على الإطلاق بوجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا، وإلا كانت المديرية قد اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف خالد، بأنه تم تكليف الدكتور سيد عباس، مدير إدارة قنا التعليمية، بالانتقال للمدرسة المذكورة، حيث تم التأكد من عدم وجود أى حالات كورونا أو اشتباه في إصابة بفيروس كورونا بجميع المدارس التابعة لإدارة قنا التعليمية سواء الطلاب أو المعلمين.

وناشد خالد، وسائل الإعلام بتحري الدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها و عدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة في ما يتعلق بفيروس كورونا، لما له من تأثير على استقرار العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا.

كانت مواقع الكترونية تداولت أخبار تشير إلى إصابة مدرسه بمدرسة فاطمه الزهراء الابتدائية بالإشراف بفيروس كورونا المستجد.

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