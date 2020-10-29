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أخبار العالم

تركيا تسحب قواتها من سوريا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:27 م
قوات تركية
قوات تركية
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أفاد موقع روسيا اليوم نقلا عن مصادر إعلامية سورية، اليوم الخميس، بأن تركيا شرعت في سحب قواتها من نقطة المراقبة في قرية شير مغار بريف حماة الشمال غربي.

وأشار الموقع الروسي إلى أن تركيا بدأت عملية إخلاء نقطة شير مغار وسحب قواتها منها باتجاه نقطة مراقبة جديدة واقعة في قرية قوقفين بريف إدلب الجنوبي.

وقالت روسيا اليوم إن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، أشار إلى أن الاستعدادات مستمرة لإخلاء النقطة، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن خمس شاحنات تحمل معدات لوجيستية قد غادرت شير مغار برفقة ثلاث عربات عسكرية تركية.

ولفت إلى أن هذه التحركات تأتي بعد وقت قصير من بدء تركيا بإخلاء نقطتها في بلدة مورك بريف حماة الشمالي وسحب قواتها باتجاه إدلب.

وأكدت مصادر إعلامية أن القوات التركية شرعت اليوم في فك الجدار الأسمنتي المحيط بقاعدة مورك، وقد تستكمل هذه الأعمال يوم غد، ما سيؤدي إلى إعادة فتح طريق دمشق-حلب في المنطقة أمام حركة السير وذلك وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة، بأن تركيا تدرس إخلاء نقاطها الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري ونقلها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين في إدلب خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر، وذلك على خلفية إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا بشأن مستقبل المنطقة.

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