AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 2034 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة  عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2034) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

 جارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

ترشيحاتنا

اعتداء بآلة حادة علي الحارس الأمني لسفارة فرنسا بالسعودية

شرطي هاجمه من الخلف.. لحظة القبض على منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو

موسيماني يطلب عودة محمد شريف وأكرم توفيق وناصر ماهر للأهلي بعد انتهاء إعارتهم

نجل عايدة عبد العزيز: مصابة بالزهايمر ولا أحد يسأل عنها

إسقاط طائرة مسيرة تركية.. كاراباخ تعلن ارتفاع ضحايا المعارك مع أذربيجان إلى 1119 شخصاً

المسابقات تحدد موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها