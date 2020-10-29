رامي فارس: الأهلي نادي القرن وننتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة

أعرب رامي فارس، عن سعادته البالغه بارتباطه مع النادي الأهلي نادي القرن، مؤكدًا أن أي شخص أو مؤسسة تتشرف بالارتباط بالنادي الأهلي.
وأوضح مالك الشركة العقارية الراعي للنادي الأهلي، أن رعاية النادي الأهلي كانت حلم له منذ فترة طويلة، وأن مكانة النادي الأهلي كبيرة، ومن يريد النجاح فعليه أن يذهب إلى الكبير.
وأضاف فارس: "كنت أتمنى أني أقدر أخدم الأهلي الوقت الذي تعاقدت فيه مع النادي كان وقت انسحاب الشركة الحاصلة علي حقوق الرعاية سابقًا، وهذا كان اكثر وقت الأهلي يحتاج فيه إلى أولاده بجانبه لهذا السبب اخترت هذا التوقيت لطلب الرعاية لكي تكون رسالة للجميع أن الأهلي بابنائه وأن الأهلي عمره ما هيقع".
و تطرق "رامي فارس" للحديث عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حيث تمنى للفريق الفوز فى بطولة دوري أبطال افريقيا القادمة والإحتفال مع جماهير النادى بهذا الانجاز الرائع.
واختتم راعي الأهلي تصريحاته بأن الأهلي يمتلك عدد كبير من النجوم على مستوى عالى جدًا ووصفهم بالرجال وذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر على معلول، حسين الشحات، اليو ديانج، محمد الشناوى، وعمرو السولية مؤكدًا أنه لا يريد نسيان أحد لأن جميع اللاعبين رجال على قدر المسؤولية.