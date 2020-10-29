مزايا إعفاء السياح القادمين على متن الطيران المباشر من تأشيرة الدخول

أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تأييدها لقرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستمرار الإعفاء من تأشيرة الدخول للسائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل المقبل نهاية الموسم السياحي الشتوي.









وقال "صدقي"، في بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن هذا القرار يدعم قطاع السياحة المصرية بعد التداعيات السلبية الكبيرة التي تعرض لها هذا القطاع ليس داخل مصر ولكن على مستوى العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.









ووجه النائب عمرو صدقى التحية والتقدير لجميع المسئولين التنفيذيين ومستثمري قطاع السياحة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان على التزامهم الحقيقى بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك هو إشادة سياح العالم الذين زاروا مصر وترويجهم للسياحة المصرية العالمية.









كما وجه النائب عمرو صدقى التحية والتقدير للطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ولجميع القيادات ورؤساء الشركات والهيئات التابعة للوزارة على نجاحهم الحقيقى فى تطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل مختلف المطارات المصرية وداخل جميع شركات الطيران المصرى، وهو ما كان أيضا محل إعجاب وإشادة من سياح العالم الذين أكدوا أن هناك التزاما حقيقيا من الطيران المدنى بمواجهة فيروس كورونا، مطالبا الجميع سواء داخل المحافظات والمدن السياحية والأثرية أو داخل قطاع الطيران المدنى ومختلف مؤسسات الدولة، وأيضا الشعب المصرى العظيم، بالالتزام التام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفى مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.