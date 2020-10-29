محافظ الغربية: 7 قوافل طبية وبيطرية واجتماعية تصل للقرى الأكثر احتياجا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات ٧ قوافل طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية، والتي نفذتهم المحافظة بالتعاون مع جامعة طنطا ومديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الاجتماعي ، وذلك ضمن ٤٠ قافلة أعلنت عنها المحافظة احتفالًا بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر ، حيث نفذت جامعة طنطا قافلتين طبيتين بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى وقرية برما بمركز طنطا ، تم فيها الكشف على ١٢٣١ حالة في تخصصات المخ والأعصاب والأطفال والجلدية والرمد والباطنة والعظام.

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كما نفذت مديرية التضامن الاجتماعي قافلة اجتماعية بقرية سملا بمركز قطور حيث تم تقديم مساعدات مالية لعدد ١٠٥ أسرة بقيمة ٣١٥٠٠ جنيه، كما تم تقديم مساعدات عينية لعدد ١٠٠ أسرة أخرى من الأسر الأولى بالرعاية ، وعدد ١٠ أجهزة عرائس والمقدمة من مؤسسات المجتمع المدني.

كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلتين بيطريتين بعزبة ماهر مركز قطور ومنيل الهويشات بمركز طنطا، تم فيها الكشف على ٥٨٠ من الماشية و ٢٢٦٠ من الطيور وترقيم وتسجيل عدد ٩١ حيوان، وسحب ٢٠ عينة بروسيلا وعمل ثلاث عمليات جراحية وذلك من خلال ٣١ طبيب بيطري ومعاون.

ونفذت مديرية الزراعة قافلتين زراعيتين بقريتي كفر كلا الباب بالسنطة والشجاعية بالمحلة للتوعية بكيفية الإستفادة من المخلفات الزراعية ، وذلك في إطار اهتمام المحافظة ومديرية الزراعة بتوعية الفلاح بالأهمية الاقتصادية والصحية للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز حيث تم شرح كيفية عمل كومات الأعلاف غير التقليدية لقش الأرز، وذلك بإضافة محلول اليوريا؛ لرفع القيمة الغذائية للقش من (3 - 8) % بروتين، مما يوفر من الأعلاف المركزة المستخدمة ويقلل من تكلفة الإنتاج على المزارعين. وعقب اللقاء تم المرور على مواقع التجميع والفرم والكبس وإعادة كبس المفروم لقش الأرز.