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منى الشاذلي: قلوب 2 مليار مسلم حزينة في ذكرى ميلاد النبي بسبب إهانة غير مبررة.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:30 م
الإعلامية منى الشاذلي
الإعلامية منى الشاذلي
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محمود محسن
قالت الإعلامية منى الشاذلى إن الحضرة مصطلح يطلق على مجالس الذكر الجماعي عند الصوفية وغيرهم، مؤكدة أن تلك المجالس يكون فيها ذكر الله سبحانه وتعالى والتذكير بأسماء الله الحسنى.

وأضافت منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج معكم عبر فضائية cbc أن المدائح النبوية، جزء أصيل وأساسي في تلك المجالس، مشيرة إلى أن هناك عددا من المدائح النبوية العظيمة مثل "محمد سيد الكونين والثقلين وهو الحبيب الذي ترجو شفاعته".

وتابعت مقدمة برنامج معكم أنه تأتي ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب 2 مليار مسلم حول العالم مكسورة وحزينة خاصة أن هناك إهانة لا مبرر لها.

وأشارت منى الشاذلي إلى أن المولد النبوي، رسالة سماوية فحواها المحبة والرحمة للجميع ونبذ العنف والكراهية، مؤكدة أن قلوبنا ممتلئة بحب رسول الله. 

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