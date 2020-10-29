الادعاء الفرنسي: 4 ضباط واجهوا منفذ هجوم نيس داخل الكنيسة

قال الإدعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، إن 4 ضباط واجهوا منفذ هجوم نيس داخل الكنيسة وأطلقوا النار عليه.





وكان مصدر أمني تونسي ومصدر بالشرطة الفرنسية كشفا عن هوية منفذ هجوم نيس، مؤكدا أنه يدعى إبراهيم عويساوي، ويبلغ من العمر 21 عاما.





وقال المصدر التونسي، وفقا لما نقلته عنه مواقع فرنسية اخبارية، إن عويساوي أصله من قرية سيدي عمر بوحجلة قرب القيروان، لكنه كان يعيش مؤخرًا في صفاقس وزارت الشرطة أسرته هناك يوم الخميس.





وكان إرهابي شن هجوما بالسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في الساعة 9 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، سيدتين ورجل، إلى جانب عدد من الجرحى، وسط حالة من الاستنفار الأمني بالمدينة وغيرها من المدن الفرنسية.





وأعلنت الشرطة الفرنسية إيقافه واعتقاله بعد تنفيذه الهجوم، إلا أنه أصيب وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.





وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتي نيس وكان، في أعقاب الهجوم، حيث أرجحت السلطات الفرنسية فرضية الإرهاب بهجوم نيس.





وبدوره، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، برد صارم من حكومة باريس على الهجوم الذي شهدته مدينة نيس اليوم الخميس.





وأكد كاستيكس، خلال كلمته أن السلطات رفعت مستوى التأهب الأمني من تهديدات إرهابية في عموم البلاد.





ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تستسلم ولن ترضخ أبدا، في كلمة له من مدينة نيس.





وقرر ماكرون رفع مستوى التأهب على الأراضي الفرنسية، ونشر وحدات إضافية من الجيش لحماية المواطنين.



