أخبار التوك شو.. وزير النقل يكشف مصير قطارات بحري وقبلي.. تاج الدين: الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة.. عضو بالجماعة الإرهابية يغتال زميله يوم ذكرى المولد النبوي

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا.
قال منذر قفراش رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولى لمقاومة التطرف والإرهاب فى فرنساـ إن فرنسا شهدت خمس هجات إرهابية فى مناطق متفرقة من البلاد.
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الناس لها حق حرية اختيار المرشحين مؤكدا أن البعثة الدولية التي تختص بمتابعة الإنتخابات أكدت خلال مؤتمر صحفي أن هناك تعاونا من رؤساء اللجان وأيضا رصدت البعثة تعاون قوات الأمن في تنظيم دخول الناخبين.
قال كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة المصرية سعت إلى الارتقاء والنهوض بمرافق وزارة النقل من أجل العمل على راحة المواطن المصري في تنقلاته اليومية.
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن حادث قطار "الإسكندرية بورسعيد"، وقع فى منطقة عمل يتم تعديل نظم الإشارات فيها، لتقليل تدخل العامل البشرى فى نظم الإشارات لتفادى الحوادث.
قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن محطة رمسيس تستقبل حوالى مليون راكب يوميا، لافتا إلى أنه طبقا للمخطط لمحطة مصر فإنه من المقرر أن يتم نقل قطارات وجه بحرى في محطة قليوب او شبرا الخيمة، و قطارات الصعيد بمحطة الجيزة.
أسامة الأزهري: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس بدعة.. فيديو
قال أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده وكان يتحرى صيام يوم الأثنين من كل أسبوع لأنه يوم مولده.
عرض الإعلامى وائل الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية فيديو جديدا لحادث إنقلاب أتوبيس مدارس فى مدينة نصر بسبب السرعة الجنونية، يظهر نجاة تلميذين كانا يعبران الطريق خلال لحظات وقوع الحادث.
قال مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه تم اغتيال السيد فايز على يد زميله فى الجماعة الارهابية عبد الرحمن السندى.