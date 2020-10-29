أخبار التوك شو.. وزير النقل يكشف مصير قطارات بحري وقبلي.. تاج الدين: الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة.. عضو بالجماعة الإرهابية يغتال زميله يوم ذكرى المولد النبوي

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن حادث قطار "الإسكندرية بورسعيد"، وقع فى منطقة عمل يتم تعديل نظم الإشارات فيها، لتقليل تدخل العامل البشرى فى نظم الإشارات لتفادى الحوادث.





قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن محطة رمسيس تستقبل حوالى مليون راكب يوميا، لافتا إلى أنه طبقا للمخطط لمحطة مصر فإنه من المقرر أن يتم نقل قطارات وجه بحرى في محطة قليوب او شبرا الخيمة، و قطارات الصعيد بمحطة الجيزة.