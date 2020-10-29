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مستشار الرئيس للصحة: العالم لم يصل لنتيجة نهائية بشأن لقاح كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:58 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين  في مداخلة هاتفية  في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الاختبارات السريرية الإكلينيكية التي تجرى على اللقاحات تأخذ بعض من الوقت، وتلك التجارب تضمن سلامة المصل وفاعليته والتعرف على الجرعات التي يحصل عليها المريض والتعرف على طريقة تكوين المناعة لدى الإنسان .

وتابع محمد عوض تاج الدين أن عدد اللقاحات التي يجرى عليها  تجارب سريرية في العالم يصل لـ 10 لقاحات.

وأكد محمد عوض تاج الدين أنه لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية  لأي لقاح تجرى عليه تجارب سريرية حتى الأن، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تقيم اللقاحات لإجازة استخدامها على البشر.

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه يتم إجراء التجارب الإكلينيكية على أي دواء او مصل على اشخاص اصحاء  للتأكد من فاعلية اللقاح والتعرف على نتائجها بدقة.

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