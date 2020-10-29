رئيس السكة الحديد: لجنة معاينة حادث قطار الإسكندرية - بورسعيد على أعلى مستوى

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن حادث قطار "الإسكندرية بورسعيد"، وقع فى منطقة عمل يتم تعديل نظم الإشارات فيها، لتقليل تدخل العامل البشرى فى نظم الإشارات لتفادى الحوادث.





وأضاف "رسلان" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على الفور تم التعامل مع الحادث ونقل الركاب الذين كانوا فى العربتين اللتين سقطتا من فوق القضبان، والقطار على وصول لمحطة الإسماعيلية، قائلا: "ما يهمنا هو استكمال المسافرين لرحلاتهم".





وأكد "رسلان": شكلنا لجنة فورية لمعاينة موقع الحادث على أعلى مستوى من أجل الوقوف على أسبابه وعمل تقرير بذلك، مششيرا إلى أنه جار تطوير منظومة السكك الحديدية فى مصر الآن.





وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٥٧٣ سياحي الاسكندرية بورسعيد بعربات ثانيه عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط طنطا/الزقازيق/بورسعيد سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أية اصابات.





وعلي الفور تم فصل العربات الثانية العادية من الجزء الأمامي من القطار واستمر مسيره لمحطة الزقازيق بتجاوز ٣٠ دقيقة وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقازيق واستمرار القطار لمحطة وصوله بورسعيد.





وتم الدفع بالآلات والمعدات لإعادة العربتين على القضبان واعداد المسارات البديلة للقطارات بين محطتي طنطا والسنطة علي خط طنطا/السنطة/زفتي/الزقازيق.



