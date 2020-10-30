الاتحاد السعودي يتغزل في أحمد حجازي .. ويؤكد: تجربة المصريين ناجحة

أشاد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي بإسم نادي إتحاد جدة السعودي بإمكانيات أحمد ححازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي المنتقل حديثًا للفريق ".
وقال صادق في تصريحات تليفزيونية : " أحمد حجازي لاعب كبير ولديه أخلاقيات وإمكانيات رائعه ".
وتابع : " كان متجاوب معنا للغاية عندما تحدثنا معه ووافق على الفور وهو لاعب رائع ويستحق ".
وأضاف : " تعاقدنا معه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء بشكل نهائي في نهاية الموسم القادم ".
وأختتم : " تجربة المصريين ناجحة وتأتي في كهربا وحسني عبدربه وغيرهم فكلهم ناجحين ".