الاتحاد السعودي يتغزل في أحمد حجازي .. ويؤكد: تجربة المصريين ناجحة





وقال صادق في تصريحات تليفزيونية : " أحمد حجازي لاعب كبير ولديه أخلاقيات وإمكانيات رائعه ".





وتابع : " كان متجاوب معنا للغاية عندما تحدثنا معه ووافق على الفور وهو لاعب رائع ويستحق ".





وأضاف : " تعاقدنا معه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء بشكل نهائي في نهاية الموسم القادم ".





وأختتم : " تجربة المصريين ناجحة وتأتي في كهربا وحسني عبدربه وغيرهم فكلهم ناجحين ".

أشاد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي بإسم نادي إتحاد جدة السعودي بإمكانيات أحمد ححازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي المنتقل حديثًا للفريق ".