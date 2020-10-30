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رياضة

الاتحاد السعودي يتغزل في أحمد حجازي .. ويؤكد: تجربة المصريين ناجحة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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مجدي سلامة
أشاد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي بإسم نادي إتحاد جدة السعودي بإمكانيات أحمد ححازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي المنتقل حديثًا للفريق ".

وقال صادق في تصريحات تليفزيونية  : " أحمد حجازي لاعب كبير ولديه أخلاقيات وإمكانيات رائعه ".

وتابع : " كان متجاوب معنا للغاية عندما تحدثنا معه ووافق على الفور وهو لاعب رائع ويستحق ".

وأضاف : " تعاقدنا معه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء بشكل نهائي في نهاية الموسم القادم ".

وأختتم : " تجربة المصريين ناجحة وتأتي في كهربا وحسني عبدربه وغيرهم فكلهم ناجحين ".

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