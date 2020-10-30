تعرف على آراء الجمهور حول عزل مرتضى منصور من قيادة الزمالك

أعلنت اللجنة الأولمبية منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.





وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصري بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية عدة "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.





ورصدت عدسة صدى البلد أراء المواطنين حول قرار اللجنة الأولمبية وهل سيؤثر ذلك على نادى الزمالك الفترة المقبلة أم لا ؟





في البداية قال أحمد إبراهيم :أن نادى الزمالك لا يستطيع الإستغناء عن المستشار مرتضي منصور وهو إستطاع بدوره النهوض بالنادى في مراحل كثيره وترك بصمته ولكن يجب عليه ألا يحتد مع المعارضين له.





وأضاف محمود بخيت :أن مرتضي منصور يشكل حالة منفردة وبرغم من تصريحاته الجريئة والقوية التي قد تتسبب له بمشكلات عدة ولكن هو رجل قيادى بالدرجة الأولي ،متمنيًا عودته ولكن بروح رياضية مسالمة ليكون مثلًا يحتذى به لفريقه .



