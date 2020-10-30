احتفالا بعيد ميلاده .. هاشتاج #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد احتفالا بعيد ميلاده ال 66
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "كل سنه وانتا بالصحه والسلامه يا سعادة رئيس النادي الاهلي ورئيس مجلس اداراه اعظم نادي في الكون عقبال ١٠٠ سنه يابيبو ياخطيب ياخلوق #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد" و "كل سنه وانتا طيب ذيا صاحب القلب الطيب الخلوق المحترم افتخر بانك رائيس النادي اللي بعشقه من الصغر معاك يابيبو في كل قرا #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد ".
وقال آخرون" يتم اليوم أسطورة ورئيس النادي الأهلي "محمود الخطيب" عامه الـ 66، كل عام وأنت إلي الله أقرب وبخير يا أسطورتنا بيبو يا تاريخ " و" #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد.. كل سنة وانت رئيس جمهورية الأهلي هداف الأهلي التاريخي صاحب هدف اول بطولة أفريقية أفضل لاعب في أفريقيا عام ٨٣ كل سنة وانت طيب وبخير يا بيبو" .