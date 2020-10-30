احتفالا بعيد ميلاده .. هاشتاج #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد احتفالا بعيد ميلاده ال 66





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏كل سنه وانتا بالصحه والسلامه يا سعادة رئيس النادي الاهلي ورئيس مجلس اداراه اعظم نادي في الكون عقبال ١٠٠ سنه يابيبو ياخطيب ياخلوق ‎#معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد" و "‏كل سنه وانتا طيب ذيا صاحب القلب الطيب الخلوق المحترم افتخر بانك رائيس النادي اللي بعشقه من الصغر معاك يابيبو في كل قرا ‎#معاك_ياخطيب_ميلادك_سعيد ".







