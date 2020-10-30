AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمر مروع.. نيوزلندا تندد بفضيحة مطار الدوحة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:17 م
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية (أرشيفية)
Advertisements
القسم الخارجي
أعربت وزارة الخارجية النيوزلندية، اليوم الجمعة، عن غضبها حيال فضيحة مطار الدوحة القطري.

وقالت الخارجية النيوزلندية، إن ما حدث لمسافرة من رعاياها في مطار الدوحة أمر مروع، مؤكدة أن تصرف السلطات القطرية مرفوض وغير مقبول إطلاقًا.

وأصدرت الحكومة القطرية بيانًا اعترفت فيه بإجراء فحوص قسرية مهينة لنساء في مطار الدوحة وأعلنت إحالة مسئولين بالمطار إلى النيابة العامة.

وأكدت قطر أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة؛ كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة على خلفية العثور على جثة رضيع.

وأعربت قطر، عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر، ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات.

وتعهدت الدوحة بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، موضحة أنها ستشارك نتائج التحقيق مع الأطراف المعنية.

وزعم بيان مكتب الاتصال الحكومي، أن قطر ستظل حريصة على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرون عبر أراضيها.

وتم العثور على طفلة رضيعة في الثاني من أكتوبر داخل كيس بلاستيك في مطار حمد الدولي، وأنه تم إنقاذ حياتها وتوفير الرعاية الصحية لها وتعيش في الدوحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرية وتفتيش.. أستراليا تطالب قطر بتوضيح ما حدث لرعاياها في مطار حمد الدولي

أول تعليق رسمي من قطر على واقعة «كشف العذرية» في مطار الدوحة

مصر والسودان يطالبان باتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. قطر تعترف بإخضاع مسافرات لفحص جسدي بالقوة.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

أستراليا تكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة «الفحص المهبلي» للمسافرات بـ مطار الدوحة

صحف الكويت اليوم: تنسيق بين السيسي والبرهان حول سد النهضة.. السعودية تستعد للمرحلة الثالثة من عودة العمرة.. فرنسا تتخوّف من هجمات بسبب الرسوم المسيئة.. ترامب يتفوق على بايدن للمرة الأولى

فضيحة مطار الدوحة.. السلطات القطرية تفحص الأعضاء التناسلية للمسافرات

ترشيحاتنا

قطر تحيل مسئولين إلى النيابة العامة بعد واقعة التفتيش المهين لأجنبيات فى مطار الدوحة

فضيحة.. قطر تعترف بإجراء فحوص قسرية مهينة للنساء في مطار الدوحة

تنظيم مجهول في تونس وراء هجوم نيس في فرنسا والسلطات تحقق

بيان عاجل من السفارة الأمريكية ببيروت بشأن ترسيم الحدود البحرية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجنزبيل يوميا

فيديوجراف.. هجوم مدينة نيس يهز فرنسا من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارة الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالات رانيا يوسف في الجونة

من كرة القدم لـ ملاعب السياسة.. جورج ويا الأفضل في العالم وأشهر رئيس دولة أفريقية

مايوه وبطانة وفستان بـ سرة.. رانيا يوسف تواصل إثارة الجدل