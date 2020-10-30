أمر مروع.. نيوزلندا تندد بفضيحة مطار الدوحة

أعربت وزارة الخارجية النيوزلندية، اليوم الجمعة، عن غضبها حيال فضيحة مطار الدوحة القطري.





وقالت الخارجية النيوزلندية، إن ما حدث لمسافرة من رعاياها في مطار الدوحة أمر مروع، مؤكدة أن تصرف السلطات القطرية مرفوض وغير مقبول إطلاقًا.





وأصدرت الحكومة القطرية بيانًا اعترفت فيه بإجراء فحوص قسرية مهينة لنساء في مطار الدوحة وأعلنت إحالة مسئولين بالمطار إلى النيابة العامة.





وأكدت قطر أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة؛ كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة على خلفية العثور على جثة رضيع.





وأعربت قطر، عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر، ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات.





وتعهدت الدوحة بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، موضحة أنها ستشارك نتائج التحقيق مع الأطراف المعنية.





وزعم بيان مكتب الاتصال الحكومي، أن قطر ستظل حريصة على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرون عبر أراضيها.





وتم العثور على طفلة رضيعة في الثاني من أكتوبر داخل كيس بلاستيك في مطار حمد الدولي، وأنه تم إنقاذ حياتها وتوفير الرعاية الصحية لها وتعيش في الدوحة.