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مرأة

بفستان غير متوقع.. بوسي شلبي تجذب الأنظار من الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:28 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية بوسي شلبي ، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فعاليات مهرجان الجونة.

وتألقت بوسي شلبي مُرتدية فستانا طويلا وبسيطا باللون الأزرق، ومكشوف من الظهر ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، ويتميز بمجموعة من النقشات الجذابة واللافتة.


ووضعت قرطا باللون الأزرق ليبرز جمالها مع عقد انيق حول الرقبة، وتركت شعرها المادي القصير منسدلا ليتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي شلبي في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ واختيرت الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويُعد مهرجان الجونة السینمائي واحدًا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ویهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمُتحمس لها.


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