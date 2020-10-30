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تعليم

تعليق الدراسة في هندسة حلوان بعد اكتشاف حالات كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:25 م
مريض كورونا
مريض كورونا
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قسم التعليم
علم موقع "صدى البلد" الاخبارى، عن وجود حالات كورونا بين طلاب كلية هندسة حلوان فرع المطرية وأن الكلية قررت تعليق الدراسة داخل مقر الكلية.
  وصرح الدكتور محمد محسن عميد كلية هندسة حلوان بالمطرية لصدى البلد، ان الكلية اكتشفت وجود حالات كورونا بين طلاب الفرقة الثالثة بشعبة عمارة وبناء على ذلك تم تعليق الدراسة لطلاب الفرقة.
  وأشار إلي إنه تم منعهم من الدخول لمقر الجامعة لمدة اسبوع وتم تفعيل الدراسة بنظام التعليم الهجين عبر منصات الجامعة خلال هذه الفترة . 
  كما اكد الدكتور محمد محسن لصدى البلد ان عدد الحالات المؤكد اصابتها حالتين فقط حتى الان، واشار الى انه تم تعقيم وتطهير مبانى الكلية وقاعات المحاضرات والسكاشن والتشديد على الطلاب بإتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل الجامعة .


واضاف ان الدراسة سوف تستمر لجميع طلاب الكلية ما عدا طلاب الفرقة الثالثة فقط.

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