خطر على الصحة.. برلماني يطالب بنقل مقلب قمامة بمساكن أبو زعبل

تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد بإقتراح برغبة، الى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزيرة الصحة، ومحافظة القليوبية، بشأن رغبة أهالى مركز شبين القناطر ومركز شرطة الخانكة وعرب الصوالحة وجهينة والعليقات و مساكن ورش أبو زعبل، في نقل مقلب القمامة والمخلفات الموجود بمنطقة " مساكن ابو زعبل" مركز الخانكة ، خارج المحافظة .

وأوضح الهضيبي في بيان له اليوم، ان هذا المقلب تسبب في ضرر كبير، خاصة وأنه يدفن فيه مخلفات المحافظة بالكامل ويتم حرقها بأسلوب غير علمي وغير صحى مما أصاب أهالي المنطقة التي يتجاوز عددهم عن مليون نسمة بالعديد من الأمراض كالربو والالتهاب السحائى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المواطنين يلتمسون نقل المقلب العمومى للقمامة والمخلفات إلى منطقة صحراوية بالعاشر من رمضان مخصصة ومعالجة لتلك المخلفات وفقا للمواصفات العالمية.