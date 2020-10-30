إشهار نادي نجوم مصر الرياضي للمشاركة في مسابقات اتحاد الكرة

بعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم 578 لنفس العام تم إشهار نادي نجوم مصر الرياضي بمنطقة بني سويف لكرة القدم من قبل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي ليكون أحد قلاع الرياضة في مصر خلال السنوات المقبلة.





وتم إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة بنادي نجوم مصر الرياضي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الاعتماد للمشاركة في مسابقاته بداية من الموسم المقبل وجاري استخراج خطاب الموافقة خلال الأيام القادمة.





يترأس مجلس إدارة النادي فايز عبد العظيم وسيد نجيب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسين مسعود أمينا للصندوق.



