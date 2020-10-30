AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إشهار نادي نجوم مصر الرياضي للمشاركة في مسابقات اتحاد الكرة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:48 م
نجوم مصر
نجوم مصر
Advertisements
منتصر الرفاعي
بعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم 578 لنفس العام تم إشهار نادي نجوم مصر الرياضي بمنطقة بني سويف لكرة القدم من قبل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي ليكون أحد قلاع الرياضة في مصر خلال السنوات المقبلة. 

وتم إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة بنادي نجوم مصر الرياضي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الاعتماد للمشاركة في مسابقاته بداية من الموسم المقبل وجاري استخراج خطاب الموافقة خلال الأيام القادمة. 

يترأس مجلس إدارة النادي فايز عبد العظيم وسيد نجيب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسين مسعود أمينا للصندوق.

ويتكون الجهاز الفني لنادي نجوم مصر الرياضي من المدير الفني محمد لطفي كابوريا والمدير المالي والإداري محمد رأفت بامبو وأحمد سيد المدرب العام وعبودي مدرب الحراس والإداري محمد عبد العظيم عظيمة والمدير التنفيذي محمد طه والدكتور إسماعيل أحمد مدربا للأحمال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. أحمد سامي مديرا فنيا لـ سموحة.. ننشر الجهاز الفني بالكامل

تدريب قوي لثلاثي حراس مرمى الأهلي

رمضان مديرًا فنيا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب للكرة النسائية| صور

ترشيحاتنا

تنظيم مجهول في تونس وراء هجوم نيس في فرنسا والسلطات تحقق

شاهد.. آثار الدمار والانهيار على المنازل بعد زلزال تركيا

هل تفرض الحكومة زيادات في أسعار فواتير الكهرباء.. الوزراء يرد

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار.. تفاصيل

بـ الفستان الجديد.. رانيا يوسف في جلسة تصوير خاصة لـ«صدى البلد»

جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 وجبات صحية للأطفال مع اختلاف السن

بفستان غير متوقع.. بوسي شلبي تجذب الأنظار من الجونة

دراسة حديثة: قد تستمر مناعة فيروس كورونا لمدة 5 أشهر