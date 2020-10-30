خطوات دفع المصروفات بدون استخراج الفيزا ببنات عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".





وأضافت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدي البلد أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الكلية.





وأشارت عميدة كلية البنات إلى أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الانترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلي دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول إلي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور إلي ثلاثة أيام فقط وباقي أيام الأسبوع يكون عن طريق التعليم الأونلاين.





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وأوضحت خطوات دفع المصروفات في حالة عدم التمكن من استخراج فيزا الدفع الإلكتروني أنه يمكن الدفع نقدي مع مراعاة إضافة غرامة تحصيل 5% من قيمة المبلغ المدفوع منوه أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للدفع النقدي.