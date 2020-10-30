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إعلامي تركي مؤيد لأردوغان يتطاول على النبي محمد.. فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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أسامة علي
هاجم الاعلامى مصطفى بكرى، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعوانه بسبب استغلالهم المسيء للدين الاسلامى، معقبا: "لا يجب أن يعين إردوغان نفسه كمدافع عن الإسلام".

وعرض بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرا عن إردوغان وأعوانه وهم يسيئون للإسلام، قائلا: "شأن إردوغان شأنه شأن ماكرون الذي أساء للرسول الكريم ونرفض ذلك".

وخلال التقرير يظهر الصحفى التركى الشهير والمؤيد لأردوغان "خلقى أوغلو" يقول: "لو أن النبى محمد بعث من جديد وإسس حزبا لن يحصل على أصوات كالتي يحصل عليها الرئيس إردوغان".

وكانت أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي، في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد، إن صادرات تركيا زادت 4.8% فيما قفزت الواردات 23 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019. 

وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.

وكشفت وكالة "بلومبرج" الإخبارية  أن الليرة التركية في طريقها إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس 2018، مما أثار تكهنات بأن البنك المركزي التركي سيتجه مرة أخرى إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف الانهيار.

وأوضحت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه ومنذ بداية أكتوبر الجاري، فقدت العملة التركية حوالي 7% من قيمتها مقابل الدولار.

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