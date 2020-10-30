AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الوضع خارج السيطرة| فرنسا تسجل 50 ألف إصابة جديدة و256 وفاة بـ كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:37 م
فرنسا تسجل نحو 50
فرنسا تسجل نحو 50 ألف إصابة جديدة بكورونا
Advertisements
قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في فرنسا ما يقرب من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة الفرنسية عن 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و256 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد تلك الحصيلة في الوفيات الأعلى منذ شهر إبريل، في وقت تتخذ فيه الحكومة الفرنسية إجراءات مشددة لتفادي آثار الموجة الثانية من الفيروس.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا 36563 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت  مواصلة العمل لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، مشيرة إلى اجتماع افتراضي بين مجموعة من الخبراء الدوليين ونظرائهم من الصين لهذا الغرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنهم يعملون على تعقب الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا وتحديد أصل الفيروس بالشراكة مع جميع الأطراف.

وأوضح أن الفيروس يؤدي بالنسبة لمجموعة كبيرة من الناس، إلى آثارا ومضاعفات خطيرة بعيدة المدى.

وأضاف أدهانوم أنه من الضروري أن تدرك الحكومات خطورة الآثار طويلة المدى لفيروس  كورونا، وأن تضمن الخدمات الصحية اللازمة لجميع المرضى.

جاء ذلك في وقت بلغ فيه عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا أكثر من 10 ملايين حالة، وفقا لإحصاء وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 232082 حالة.. ألمانيا تسجل 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 26.4 مليون

مليون وفاة بسبب كورونا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا

الصحة العالمية توجه رسالة إلى حكومات العالم بشأن جائحة كورونا

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: من أقر بعدم مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي تجنى وأساء الأدب

شاهد.. سيارة تقتحم الحرم المكي.. والشرطة تؤكد: السائق مضطرب عقليا

الأهلي يتراجع نهائيًا عن ضم يوسف البلايلي في الموسم الجديد|شاهد

بعد بطلان لائحة النادي| وزير الشباب يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. فيديو

نصر الله يعلق على هجوم نيس.. ويوجه رسالة إلى فرنسا

خطط بديلة.. أول تعليق من الأهلي على أنباء تأجيل النهائي الأفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم خيالي للسيارة بي ام دبليو bmw x8 الجديدة كليًا.. صور

بعد ماراثون الصحة.. 10 فوائد للجسم عند ممارسة الجري يوميا

مرض جديد يهدد الرجال.. اعرف أعراضه