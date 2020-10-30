الوضع خارج السيطرة| فرنسا تسجل 50 ألف إصابة جديدة و256 وفاة بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية في فرنسا ما يقرب من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأعلنت الصحة الفرنسية عن 49215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و256 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وتعد تلك الحصيلة في الوفيات الأعلى منذ شهر إبريل، في وقت تتخذ فيه الحكومة الفرنسية إجراءات مشددة لتفادي آثار الموجة الثانية من الفيروس.





وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا 36563 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.





كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت مواصلة العمل لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، مشيرة إلى اجتماع افتراضي بين مجموعة من الخبراء الدوليين ونظرائهم من الصين لهذا الغرض.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنهم يعملون على تعقب الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا وتحديد أصل الفيروس بالشراكة مع جميع الأطراف.





وأوضح أن الفيروس يؤدي بالنسبة لمجموعة كبيرة من الناس، إلى آثارا ومضاعفات خطيرة بعيدة المدى.





وأضاف أدهانوم أنه من الضروري أن تدرك الحكومات خطورة الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا، وأن تضمن الخدمات الصحية اللازمة لجميع المرضى.



