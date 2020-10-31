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فن

أروى جودة تكشف صعوبات التصوير في ظل كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
أروى جودة
أروى جودة
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محمد نحلة
كشفت الفنانة أروى جودة عن الصعوبات التي واجهت صناعة الفن في ظل ازمة كورونا.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد":كل من في الصناعة كان بحاجة إلى العمل، وحرصنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، فعلى سبيل المثال حينما كنت أصور حكاية سنين وعدت بمسلسل "نمرة اتنين"، وزارة الصحة أحضرت لنا دكتور في اللوكيشن، إلى جانب الالتزام بالتعقيم، وكل من يقف وراء الكاميرا كان يرتدي كمامة، فكان يجب أن نتوخى الحذر، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نجلس في بيوتنا دائما ونتحبس، ويجب أن نكون أقوى ونحارب.

كانت الفنانة أروى جودة عبرت عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه "يحسب لعائلة ساويرس ووزارة الصحة أنهم تجرأوا وساروا على نهج مهرجان فينيسيا وأحيّيهم على هذا، وأقاموا الدورة الرابعة من المهرجان رغم الصعوبات ليكونوا ثالث مهرجان يتحمس لإقامة دورته الجديدة".

وأكدت أن السينما مهمّة في حياتنا، ومن خلالها نستطيع أن نوصل رسائل عديدة للعالم في ظل الأزمات مثل التي نمر بها حاليًا، مشيرة إلى أنه لولا العمل لم نكن لنمر من أزمة كورونا بسلام.

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