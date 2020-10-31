AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: مبادرة البنك المركزي طورت مزارع الإنتاج الحيواني.. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو

أكد الدكتور عبد الرؤوف الجوهرى خبير إنتاج الثروة الحيوانية، أن الجاموس المصرى يمثل 50 % من الثروة الحيوانية فى مصر ، وأن مبادرة البنك المركزى ساهمت فى تطوير مزارع العجول ونجاح مشروع تسمين البتلو، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف والكهرباء والعمالة تؤثر سلبيا على مزارع إنتاج الألبان. 


وقال الدكتور عبد الرؤوف الجوهرى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان منع استيراد العجول يؤدى لزيادة أعداد الثروة الحيوانية فى مصر ، لافتا الى ضرورة الأعتماد على الجاموس والعجول المصرية فى مشروع تسمين البتلو ، وفى حالة الاستيراد يكون اختيار العجول بأوزان لا تتعدى 250 كيلو لغرض التربية والتسمين . 

وأضاف الجوهرى، أن قطاع إنتاج الألبان فى مصر يحتاج للمزيد من مراكز تجميع الألبان ، وهذا لمشاركة المصانع الكبرى فى الاستثمارات مراكز الألبان، لافتا الى  ضرورة دعم منتجى الألبان وتقديم المزيد من التسهيلات لهم ، لأن  الأستثمار بمزرعة إنتاج البان صغيرة بها 50 بقرة على الاقل ، واستهلاك البقرة الواحدة من الاعلاف يوميا يصل لـ 120 جنيها يوميا ، بخلاف العمالة والأدوية والتلقيح وتكلفة الكهرباء الباهظة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توزيع أرباح مشروع مزارع الإنتاج الحيوانى على 300 شاب من المستفيدين.. والقصير: تكليفات رئاسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية.. والبنك الزراعى: ضخ مليار جنيه في مشروعات تسمين البتلو

لسد فجوة اللحوم الحمراء.. وزير الزراعة: حصر دقيق للثروة الحيوانية لتحديد احتياجات البلاد

بحضور القصير وجمعة وفاروق.. توزيع أرباح مشروع مزارع الإنتاج الحيوانى على 300 شاب من المستفيدين

السيسي يوجه بزيادة دعم مشروع البتلو إلى 2 مليار جنيه.. متحدث الزراعة: يحافظ على انخفاض أسعار اللحوم.. غنام: مراكز تجميع الألبان قاطرة التنمية.. و«الفلاحين»: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان

برلماني: ذبح البتلو في السابق أثر على توافر اللحوم الحمراء وأدى لاستيرادها

بقيمة 2 مليار جنيه إضافية.. النواب يشيدون بدعم الرئيس لمشروعات البتلو.. يؤكدون: تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.. وتؤدي لانخفاض في الأسعار

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. إعلامي تركي مؤيد لأردوغان يتطاول على النبي .. وزير الشباب يوجه رسالة لجماهير الزمالك

تجاهلت معاناتها.. أم تتسبب في وفاة ابنتها بعد عام من الإهمال والقسوة

طلاب يحطمون مقاعد مدرسة| والباز يطالب وزير التعليم بالتحقيق..شاهد

الإنسانية فوق السياسة.. تركيا توجه الشكر للسعودية

من غير بطانة.. شاهد | فنانة تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة السينمائي

دعاء للشفاء من المرض الخبيث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور

شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة

ألمانيا تطور تقنيات مذهلة للسيارة مرسيدس mercedes amg gle 53 كوبيه 2021 .. صور