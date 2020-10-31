خبير: مبادرة البنك المركزي طورت مزارع الإنتاج الحيواني.. فيديو

أكد الدكتور عبد الرؤوف الجوهرى خبير إنتاج الثروة الحيوانية، أن الجاموس المصرى يمثل 50 % من الثروة الحيوانية فى مصر ، وأن مبادرة البنك المركزى ساهمت فى تطوير مزارع العجول ونجاح مشروع تسمين البتلو، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف والكهرباء والعمالة تؤثر سلبيا على مزارع إنتاج الألبان.





وقال الدكتور عبد الرؤوف الجوهرى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان منع استيراد العجول يؤدى لزيادة أعداد الثروة الحيوانية فى مصر ، لافتا الى ضرورة الأعتماد على الجاموس والعجول المصرية فى مشروع تسمين البتلو ، وفى حالة الاستيراد يكون اختيار العجول بأوزان لا تتعدى 250 كيلو لغرض التربية والتسمين .

وأضاف الجوهرى، أن قطاع إنتاج الألبان فى مصر يحتاج للمزيد من مراكز تجميع الألبان ، وهذا لمشاركة المصانع الكبرى فى الاستثمارات مراكز الألبان، لافتا الى ضرورة دعم منتجى الألبان وتقديم المزيد من التسهيلات لهم ، لأن الأستثمار بمزرعة إنتاج البان صغيرة بها 50 بقرة على الاقل ، واستهلاك البقرة الواحدة من الاعلاف يوميا يصل لـ 120 جنيها يوميا ، بخلاف العمالة والأدوية والتلقيح وتكلفة الكهرباء الباهظة.