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توك شو

خبير: مصر تستورد ألياف السيسال بقيمة 150 جنيه مليون سنويا.. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو

قال أحمد عبد الستار الخبير الزاعي إنه نجح فى زراعة نبات السيسال، بكفر الدوار بالبحيرة، وصمم معدة مصرية 100% لأستخلاص اليافة.


وأضاف عبد لستار للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن نبات السيسال هو سلالة مميزة من نبات الصبار ويستخرج منه أقوى الياف فى العالم ، وتستورد منه مصر من 3.5 طن الى 4.5 طن بقيمة 150 مليون جنيه سنويا ، لعدم زراعته فى مصر بالرغم من قابلية التربة المصرية لزراعة السيسال ، للافتا الى ان البرازيل وكينيا وتمزانيا اشهر الدول المنتجة لألياف السيسال .

وأوضح عبد الستار، انه نجح فى زراعة نبات السيسال على مساحة فدان كامل زراعة تجريبية وحقق إنتاجية عالية بلغت 200 كيلو ، لافتا الى نجاحة فى تصميم معدة مصرية لا تتعدى تكلفتها 10 آلاف جنيه لاستخلاص الياف السيسال، كما انه نجح فى تصميم معدة حديثة تعمل اليكترونيا بتكلفة 300 الف جنيه ، ولكنها تحتاج لمساحة 300 فدان لأن طاقتها تصل لـ طن يوميا.

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