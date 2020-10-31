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رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على شيفيلد بهدف ووكر في الشوط الأول.. فيديو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:26 م
شيفيلد ضد مانشستر
شيفيلد ضد مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
قاد كايل ووكر فريقه مانشستر سيتي، للتقدم على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

جاء هدف ووكر في شباك شيفيلد عند الدقيقة 28، بعد تمريرة من كيفين دي بروين على حدود منطقة الجزاء سددها قوية في شباك آرون رامسدالي.

وسيطر مان سيتي على مجريات الشوط الأول بالكامل، ووصلت نسبة استحواذه إلى 69% مقابل 31% لأصحاب الأرض.

وبهذا التقدم رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع مؤقتًا بعد أن كان في المركز الـ13 بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما، فيما تلقى هزيمة وحيدة.

في المقابل يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الـ19 وقبل الأخير بنقطة واحدة، من 6 مباريات (تعادل وحيد - 5 هزائم).

ويفتقد مانشستر سيتي لخدمات نجميه سيرجيو أجويرو، وجابرييل خيسوس، لإصابتهما في أوتار الركبة.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي:


إيدرسون، ووكر، دياز، لابورت، كانسيلو، رودريجو، دي بروين (الكابتن)، بيرناردو، رياض محرز، توريس، سترلينج.


البدلاء | كارسون، ستونز، آكي، جوندوجان، زنتشينكو، فودين، جارسيا.

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