التعليم العالي: جامعات الملك سلمان تضم 56 برنامجاً..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعات التى تم افتتاحها اليوم من جامعات الجيل الرابع.
وأضاف عبد الغفار خلال حديثه مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن جامعة الملك سلمان التى تم افتتاح 3 فروع لها تضم من 15 لـ 185 كلية، كلها تخدم حوالى 56 برنامجا، معقباً: "البرنامج يعد كلية".
وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى : كافة البرامج التى تقدمها الكليات مبنية على دراسات كبيرة بحيث تخدم سوق العمل.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة، موضحا أن الدولة فقدت العديد من الآثار خلال أحداث يناير 2011.