التعليم العالي: جامعات الملك سلمان تضم 56 برنامجاً..فيديو





وأضاف عبد الغفار خلال حديثه مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن جامعة الملك سلمان التى تم افتتاح 3 فروع لها تضم من 15 لـ 185 كلية، كلها تخدم حوالى 56 برنامجا، معقباً: "البرنامج يعد كلية".





وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى : كافة البرامج التى تقدمها الكليات مبنية على دراسات كبيرة بحيث تخدم سوق العمل.





و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة، موضحا أن الدولة فقدت العديد من الآثار خلال أحداث يناير 2011.





وشدد السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعدة متاحف، على أن عدم الاستقرار يدمر الدولة ومستقبلها، معقبا: هناك شركات تعطلت واقتصاد توقف وإرهاب استغل الموقف، بالإضافة إلى وجود تدمير وخراب من خلال الاعتداء على المنشآت والمتاحف وأيضا على الكنائس.



وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين من عدم الاستقرار الذي يستهدف تدمير الدولة ومستقبلها.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعات التى تم افتتاحها اليوم من جامعات الجيل الرابع.