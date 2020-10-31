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رياضة

منتخب الشباب يستأنف تدريباته غدا لمواجهة النصر وديا.. الثلاثاء

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:24 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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يسرى غازى
يستأنف منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين، تدريباته، صباح غد الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق النصر "وديا"، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، في مصر الجديدة.

وحقق منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين فوزا على فريق اتحاد الشرطة بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب أكاديمية الشرطة.

ويستعد منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين للمشاركة ضمن منافسات دورة شمال إفريقيا فى تونس المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب فى موريتانيا مطلع عام 2021.

وأهدر محمود جهاد لاعب منتخب شباب الفراعنة ركلة جزاء كما سجل أحمد أشرف هدف المنتخب الأول في الدقيقة 9، وفي الدقيقة 22 أحرز حسام أشرف الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وأحرز كريم الدبيس الهدف الثالث في الدقيقة 35 وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل حسام أشرف الهدف الرابع لشباب الفراعنة.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، السيد عطية في حراسة المرمي، ومحمد سمير ومحمد المغربي وعبد الرحمن عشري ومحمد أشرف، في خط الدفاع، ومحمود جهاد عبد الغني محمد وياسين مرعي، في خط الوسط،  وحسام أشرف وأحمد أشرف وكريم الدبيس، في خط الهجوم.

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