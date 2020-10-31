متوجًا باللقب الـ42 .. الأهلي يفوز على طلائع الجيش 3-0.. فيديو

انتهت احداث مباراة الاهلي وطلائع الجيش بتقدم المارد الاحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.





الشوط الاول..





تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى منافسه طلائع الجيش.





انفرد وليد سليمان بمحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تمريرة كهربا وسجل الهدف في الثانية ٤٥ من عمر المباراة.





وفي الدقيقة الثانية من عمر المباراة كاد طلائع الجيش أن يدرك التعادل، ولكن تمكن العربي بدر لاعب الأهلي من منع الكرة من دخول الكرة مرمى علي لطفي بعد رأسية متقنة من لاعب الجيش.





ولم يهدأ لاعبي الأهلي وواصلوا تنظيم الهجمات على مرمى طلائع الجيش، ولكن لم يتمكنوا من اضافة هدف آخر.





مرر اليو بادجي الكرة من امام منطقة الجزاء الى جيرالدور لينفرد بحارس المرمى محمد بسام، ويسجل هدف رائع من فوق الحارس، ويتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة ١٧ من عمر المباراة.





وتعرض علي لطفي حارس مرمى الاهلي لاصابة قوية واستدعى الجهاز الطبي داخل ارض الملعب، وتلقى العلاج واستكمل المباراة.





ومن بعده تعرض العربي بدر الى اصابة في منتصف الملعب بعد أن تدخل معه لاعب طلائع الجيش بقوة، ولكن لم تؤثر عليه واستمر في المباراة.





سجل محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثالث عن طريق تسديدة قوية لم يتمكن محمد بسام ان يفعل امامها شئ في الدقيقة ٣٦ من عمر المباراة.





واحتفل كهربا بالهدف عن طريق خلع القميص، وظهور صورة لمؤمن زكريا لاعب الاهلي المتواجد في المدرجات لتسليم درع الدوري في لفتة مميزة من مجلس ادارة الاهلي.





وهتفت الجماهير باسم مؤمن زكريا فور ظهو ره في المدرجات بعد غياب طويل.





الشوط الثاني..





أجرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق حرس الحدود تبديلان بخروج روقة ونزول موهيني، وخروج عمرو جمتل ونزول ناصر منسي.





وسجل كهربا هدف في الدقيقة ٥٩ من عمر المباراة ولكن تم الغاءه بسبب خروج الكرة الى ركنية قبل وصولها الى كهربا.





ولم يتمكن النادي الاهلي من تسجيل اهداف في الربع ساعة الاولى في شوط المباراة الثاني.





واستمرت الكرة حائرة في منتصف الملعب دون هجوم احد الفريقين على مرمى الآخر.





ودفع موسيماني المدير الفني للأهلي بصالح جمعة وأحمد الشيخ بدلاََ من اليو بادجي في الدقيقة ٧٠.





وحاول طلائع الجيش أن يقلص الفارق في هجمة في الوقت المحتسب بدل من ضائع عن طريق المنسي ولكن مرت بحوار المرمى.





وبهذه النتيحة يرتفع رصيد الاهلي للنقطة ٨٩ متوجاََ بالمركز الاول، بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة ٤١.





وضم تشكيل فريق طلائع الجيش كلًا من :





محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال





وتضمن التشكيل :