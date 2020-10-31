أمطار وعاصفة ترابية| محافظ المنيا يعلن الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

قرر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ، عقب تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار عند الكيلو 40 – 60 طريق الشيخ فضل، بالإضافة إلى وجود عاصفة ترابية على باقى الطريق .
واكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، و تم اغلاق طريق الشيخ فضل -راس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامه وامان المواطنين،عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.
اقرأ المزيد
ووجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الاجراءات المتبعة عقب غلق الطريق .
وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الاتوبيسات التى تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، و إخطار سائقى المكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.
وطالبت محافظة المنيا، المواطنين عدم السفر على الطريق وإتباع التعليمات حرصا على سلامتهم وارواحهم.