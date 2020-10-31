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محافظات

أمطار وعاصفة ترابية| محافظ المنيا يعلن الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:33 م
إغلاق طريق
إغلاق طريق
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ايمن رياض
قرر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ، عقب تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار عند الكيلو 40 – 60 طريق الشيخ فضل، بالإضافة إلى وجود عاصفة ترابية على باقى الطريق . 

واكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، و تم اغلاق طريق الشيخ فضل -راس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامه وامان المواطنين،عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.

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ووجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الاجراءات المتبعة عقب غلق الطريق .

وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الاتوبيسات التى تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، و إخطار سائقى المكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.

وطالبت محافظة المنيا، المواطنين عدم السفر على الطريق وإتباع التعليمات حرصا على سلامتهم وارواحهم.

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