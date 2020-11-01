تحسين المزاج والشعور بالرضا.. 7 فوائد لـ المشى يوميا

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ أهمية ممارسة المشى يوميا.





تأثير المشي على صحتك :

1) بعد 3 دقائق من المشي يبدأ ضغط الدم بالإنخفاض

2) بعد 5 دقائق من المشي في الخارج يستقيم المزاج و تشعر بالرضا

3) بعد 5 إلى 10 دقائق يبدأ الدماغ بالتفكير السليم و الإبداع

4) بعد 15 دقيقة من المشي بعد الأكل ينخفض مستوى السكر بالدم

5) بعد 30 دقيقة من المشي السريع بعد الأكل يبدا الجسم بالتخلص من الوزن الزائد

6) 40 دقيقة من المشي يساعد الشخص على مقاومة أمراض القلب و يخفض من نسبة الإصابة بالذبحات الصدرية عند الكبار في السن