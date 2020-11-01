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فن

فن عظيم.. ميريهان حسين توجه رسالة شكر لمهرجان الجونة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت ميريهان حسين صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فعاليات مهرجان الجونة.

وظهرت ميريهان حسين بلوك رياضى خلال فعاليات المهرجان.

وكتبت على الصورة:" النهاردة وانا بحضر عدد من الافلام اللي كسبت جوايز في مهرجان الجونة.. بجد فن عظيم و ممتع استمتعت بكل الافلام اللي شوفتها النهاردة و الكادرات الرائعة العظيمة و التمثيل الممتع”.

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وتابعت: "شكرا مهرجان الجونة و ده الهدف الاساس للمهرجان اننا نشوف افلام و فن و ثقافات معروضة في افلام من كل العالم عندنا في مصر .. شكرا تاني مهرجان الجونة ..".

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

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