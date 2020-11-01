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منوعات

أطفال يدعمون مؤمن زكريا على نغمات مش لوحدك لـ تامر حسني .. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:45 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

دعم مجموعة من الأطفال لاعب الأهلي مؤمن زكريا، لمساندته في محنته الصحية التي يواجهها منذ فترة طويلة، من خلال تأديتهم حركته الشهيرة على أغنية تامر حسني الذي أعدها له خصيصا.


وظهر الاطفال عبر الفيديو المتداول بمواقع التواصل الإجتماعي، وهم يضعون أيديهم على اذنيهم في إشارة إلى حركة "مؤمن زكريا" التي كان يقوم بها حين كان يحرز الأهداف بناديه الاهلي، على نغمة اغنية تامر حسني " مش لوحدك".


وحاول الأطفال من خلال الفيديو المؤثر، أن يدعموا مؤمن زكريا خلال فترة علاجه الشاقة التي قطع فيه شوطا طويل وسط دعم زملائه من لاعبي كرة القدم ومن كافة محبيه.


ونال الفيديو إعجاب رواد التواصل، لتشجيع الأطفال اللاعب مؤمن ذكريا، لتجاوز محنته الصعب التي تعاطف معها الملايين حول العالم العربي.


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