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متخافوش.. نصائح مهمة من خبير اللياقة البدنية للفتيات عند التمرين بالأوزان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:39 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم.

ونصح  خبير اللياقة البدنية الفتيات بأنه ليس من الخاطئ أن تستخدم الفتيات الأوزان في التمارين، وأن الأوزان لا تؤثر على شكل الجسم والعضلات للفتيات، مؤكدة أن الأوزان مهمة في التمرين للرجال والسيدات.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.


وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

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