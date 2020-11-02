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برلمان

أبو شقة: مستمر فى حزب الوفد حال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد أنه مستمر فى حزب الوفد ولن يخرج من الحزب حال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيكمل دوره داخل حزب الوفد مثل الوفديين، موجها رسالة للوفديين قائلا: "أقول للوفديين عليكم أن تتماسكوا وأن تتحدوا وتغلبوا المصلحة العليا ومصلحة الوطن ومصلحة الحزب على أى اعتبارات أو مصالح شخصية وهذا رأيى الذى أقوله وأتحدى به أى شخص ليس فى حزب الوفد".

وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد أصدر يوم الأحد 11 أكتوبر الماضي القرار رقم 70 لسنة 2020، بتأجيل انعقاد الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب.

تضمن القرار إلغاء أية قرارات سابقة مخالفة لذلك، نظرًا لبداية المعركة الانتخابية لمجلس النواب، والتي يخوضها الوفد بمرشحين فى معظم الدوائر الانتخابية فإن واجب رئيس الحزب يقتضى توجيه نشاط الحزب بكافة مؤسساته إلى دعم ومساندة مرشحى الوفد فى المعركة والبعد عن أى نشاط يعوق تشكيلات الحزب ومؤسسات وأعضائه من أداء هذا الواجب خاصة وأن السيد السكرتير العام قد أخطرنى رسميًا بخطاب تضمن تعذر إعداد كشوف الهيئة الوفدية فى الفترة حتى 16/10/2020 وطلب تأجيل انعقادها فى الموعد السابق تحديده وهو يوم 16/10/2020.

وبناء على ما سلف فقد قرر رئيس الحزب ارجاء دعوة الهيئة الوفدية لاجتماع يوم 16/10/2020 وأية قرارات أخرى مرتبطة به، إلى ما بعد انهاء المعركة الانتخابية والعودة إلى قواعد ومؤسسات الحزب لتقييم مرحلة مضت والتأسيس لمرحلة جديدة وذلك أعمالًا لنصوص اللائحة فى هذا الشأن.

وكشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن تأجيل اجتماع الهيئة الوفدية لاختيار رئيس حزب جديد، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والتى تنتهى يوم 14 ديسمبر، حيث كان من المقرر عقد اجتماع الهيئة الوفدية يوم 16 أكتوبر الماصى .

وأكد "أبو شقة"، فى حواره لـ"صدى البلد"، يوم السبت 10 أكتوبر الماضى، أنه نظرا لظروف الانتخابات البرلمانية فقد أبلغني فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، أنه لن يتيسر الإعداد لاجتماع الهيئة الوفدية؛ وبالتالى فإننا أرجأنا هذا الأمر إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب التى تنتهى يوم 14 ديسمبر عام  2020.

وتابع رئيس حزب الوفد، "فى هذه الحالة سنكون أمام دعوة للهيئة الوفدية لأنها صاحبة القرار فى هذا المجال".

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