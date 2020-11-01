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فن

نيرمين ماهر تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة لها .. شاهد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنانة نرمين ماهر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

صباح الجمال - مشاء الله - قمر

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يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي، من إخراج وائل إحسان.


المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

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A post shared by Neermin Maher (@neermin.maher) on

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