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محافظات

رئيس جامعة دمياط يتابع موقف إنشاءات الجامعة.. صور

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:39 م
رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط يتابع موقف انشاءات الجامعة
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زينب الزغبي
تفقد، اليوم ، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعه دمياط، والدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، مبنى المرحلة الثانية الذي تم افتتاحه مطلع الأسبوع الماضي بحضور الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتسع 10 آلاف طالب وطالبة.
وخلال الجولة، تم بحث العديد من الوسائل والطرق التي تساهم في استغلال وتوظيف كافة المدرجات والقاعات الدراسية بالشكل الأمثل لخدمة العملية التعليمية.
وتشمل المرحلة الثانية عدد 40 قاعة دراسية و30 مدرجا مختلف السعة الطلابية ومجهزين بـسمارت بورد وداتا شو لتعزيز سبل التعلم المختلفة، وجاري تغطيتها بخدمة إنترنت واي فاي لتصبح جامعة تكنولوجية.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال البنية التحتية وبالأخص التي تخدم مجمع المباني الإدارية للكليات بنسبة تنفيذ 95% تمهيدًا لنقل عدد 8 كليات لحرم الجامعة الجديد.

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رئيس جامعة دمياط يتابع موقف إنشاءات الجامعة.. صور
رئيس جامعة دمياط يتابع موقف إنشاءات الجامعة.. صور
رئيس جامعة دمياط يتابع موقف إنشاءات الجامعة.. صور
رئيس جامعة دمياط يتابع موقف إنشاءات الجامعة.. صور
رئيس جامعة دمياط يتابع موقف إنشاءات الجامعة.. صور

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