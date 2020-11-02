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رياضة

رسالة مؤثرة من موسيماني إلى مؤمن زكريا عقب احتفالات الدوري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:35 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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محمد رشاد
وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق وذلك على هامش الاحتفال بدرع الدوري الـ42 فى تاريخ الأهلي . 

وشارك مؤمن زكريا في احتفالية تسليم الأهلي درع الدوري التي أقامها الاتحاد المصري لكرة القدم بالأمس فور انتهاء مباراة طلائع الجيش.

وقال بيتسو موسيماني في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "مؤمن زكريا من فضلك ظل مؤمنًا بالله".

يُذكر أن الأهلي انتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بالأمس في ختام منافسات الدوري.

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