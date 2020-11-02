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أخبار العالم

البرازيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا و190 حالة وفاة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة البرازيلية، تسجيل 10 آلاف و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-*19"، وتسجيل 190 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت بيانات الصحة البرازيلية إن إجمالي إصابات كورونا تجاوز في البلاد حاجز الـ 5.5 مليون إصابة، والوفيات وصلت إلى 160 ألف و74 حالة وفاة. 

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدخول في عزل صحي، وذلك عقب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية على تويتر: "اختلطت بشكل مباشر بشخص ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، أنا بخير ولم يظهر أي أعراض علي، لكني سأدخل عزل صحي الأيام المقبلة، سأكون على تواصل مع منظمة الصحة، وامارس عملي من المنزل". 


واضاف: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للأرشادات الصحية، هذه هي الطريقة التي سنكسر بها سلاسل كورونا، وقمعه، وحماية النظم الصحية". 

وتابع: "أنا وزملائي في العمل سنستمر في الانخراط مع شراكائنا من أجل انقاذ الأرواح وحماية المستضعفين". 

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