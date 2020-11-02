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رياضة

فخر مصر والعرب.. شوبير يشيد بأداء النني أمام مانشستر يونايتد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
أشاد الكابتن احمد شوبير حارس مرمي المنتخب المصري السابق، بأداء محمد النني لاعب فريق ارسنال امام فريق مانشستر يونايتد. 

وكتب شوبير عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏محمد النني فخر مصر والعرب اداء ولا أروع  مع أرسنال .. ربنا يوفقك دايمًا عشان انت تستاهل كل خير ومجتهد في الملعب".

قاد محترفنا المصري محمد النني، فريقه أرسنال، للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد النني ظهر بأداء رائع، استحق عليه الإشادات التي تلقاها من جمهور الجانرز، وكذلك مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، فكان الفرعون المصري أحد نجوم المباراة بلا منازع

أثنى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال، على أداء المصري محمد النني لاعب فريقه، في المباراة التي جمعت الجانرز بنظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.


وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"ما ينقله مو إلى الفريق أمر خاص لديه هذه الطاقة الكبيرة، أعتقد بأن النني كان مدهشًا اليوم."

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