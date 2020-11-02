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أخبار البلد

الزراعة: جمع وتدوير أكثر من مليونى طن قش أرز.. وتنظيم 1827 ندوة إرشادية في 6 محافظات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، في تصريح له، إنه وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة للحد من تلوث البيئة ومنع السحابة السوداء تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة مليون و84 ألفا و733 فدانا، وبلغت كمية القش 2 مليون و46 ألفا و721 طنا، وأن عدد مواقع تجميع قش الأرز 731 موقعا في 6 محافظات، حيث تم كبس 851 ألفا و796 طنا، وتم فرم 537 ألفا و731 طنا، وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 336 ألفا و644 فدانا، وعمل 749 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي، وكذلك تم انتاج 2397 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف عزوز أنه تم تنظيم 1827 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات والمخلفات الزراعية للمحاصيل وبصفه خاصة الصيفية وطرق الاستفادة منها وتحويلها الى منتجات لها قيمة اقتصادية تسهم في زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.
الزراعة: جمع وتدوير أكثر من مليونى طن قش أرز.. وتنظيم 1827 ندوة إرشادية في 6 محافظات
الزراعة: جمع وتدوير أكثر من مليونى طن قش أرز.. وتنظيم 1827 ندوة إرشادية في 6 محافظات
الزراعة: جمع وتدوير أكثر من مليونى طن قش أرز.. وتنظيم 1827 ندوة إرشادية في 6 محافظات

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